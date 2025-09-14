Borderlands 4 oyuncuları kızdırdı

2019’da çıkan Borderlands 3’ün ardından serinin yeni oyunu Borderlands 4 nihayet oyuncularla buluştu. Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için yayınlanan oyun, ilk gününden itibaren hem övgü hem de eleştirilerin odağı oldu. Özellikle konsol kullanıcıları, bekledikleri teknik esneklikleri bulamayınca tepkilerini sosyal medyada ve forumlarda dile getirdi.

EKSİK ÖZELLİKLER TEPKİ ÇEKTİ

Konsol sürümünde görüş açısı (FOV) yalnızca 70 ile sınırlandırılmış durumda. Oysa oyuncular, özellikle hızlı tempolu nişancı oyunlarında 90-100 değerlerini standart kabul ediyor. Dar görüş açısı, birçok oyuncuda baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlara yol açtı. Bunun yanı sıra motion blur yani hareket bulanıklığı kapatma seçeneğinin bulunmaması da ciddi bir şikâyet konusu oldu. PC sürümünde bu ayarlar mevcutken konsollarda olmaması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

OYUNCULARIN TEPKİLERİ BÜYÜYOR

Borderlands topluluk forumlarında en çok konuşulan başlıklardan biri, bu eksiklikler oldu. Oyuncular, “Bu kadar büyük bir oyunda FOV ayarı olmaması inanılmaz” ve “Motion blur kapatma seçeneği olmadan oyun oynanmaz hale geliyor” şeklinde yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar oyunu yalnızca bir saat deneyebildiklerini, ardından şiddetli baş ağrısı ve bulantı nedeniyle bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

ELEŞTİRİLERİN GÖLGESİNDE ÖVGÜLER

Tüm bu teknik sorunlara rağmen Borderlands 4, oynanış dinamikleri ve yeni karakterleriyle övgü topluyor. Eleştirmenlerden ortalama 84/100 Metacritic puanı alan oyun, serinin mizahını ve aksiyonunu dengeleyen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yeni Vault Hunter karakterlerinin yetenek çeşitliliği, açık dünya yapısının yükleme ekranlarını ortadan kaldırması ve silah çeşitliliği, hayranların takdir ettiği noktalar arasında yer alıyor.

GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

Gearbox Software’in konsol oyuncularının taleplerine nasıl yanıt vereceği merak konusu. PC’de mevcut olan bu ayarların ilerleyen güncellemelerle konsol sürümlerine de eklenmesi bekleniyor. Oyun, 3 Ekim’de Nintendo Switch 2 için de çıkacak.