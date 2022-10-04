Trabzonspor artık Monaco maçına kilitlendi

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Trabzon'dan yarın Monaco'ya hareket edecek bordo-mavililer, aynı gün TSİ 20.00'de müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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