Bordo Berelilerden muhteşem gösteri

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerine yer verildi.
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