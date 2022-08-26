Trabzonspor yeni transferini duyurdu

Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine bağladı. Kulüpten açıklama geldi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''O da artık bir fırtına.Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin!'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu Everton ve CSKA Moskova formalarıyla geçiren Gbamin, 18 maçta 1 gol 3 asiste imza attı.