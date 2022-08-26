Trabzonspor yeni transferini duyurdu

Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine bağladı. Kulüpten açıklama geldi.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''O da artık bir fırtına.Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin!'' ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonu Everton ve CSKA Moskova formalarıyla geçiren Gbamin, 18 maçta 1 gol 3 asiste imza attı.
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