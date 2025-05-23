Bordo’da Alevi Dergahı: Yeni bir merkez doğuyor!

Kaynak: AA
Bordo’da Alevi Dergahı: Yeni bir merkez doğuyor!

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, Fransa’nın Bordo kentinde kütüphane de içerecek Alevi Bektaşi dergahının bu yıl sonunda açılacağını duyurdu.

Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, “Aleviliğin Avrupa’da yozlaştırıldığı, siyasi gruplara teslim edildiği bir dönemde, Aleviliğin özüne dönmesi için Fransa’da, Avrupa’nın merkezi olarak gördüğümüz Alevi dergahını hayata geçiriyoruz.” dedi.

Fransa’nın Bordo kentinde 1400 metrekarelik alanda Alevi Bektaşi dergahının yıl sonunda açılacağını belirten Abbasoğlu, Alevilerin 450 metrekarelik alanda cemlerini rahatça yapabileceğini, dergahta her Alevi ocağından bir temsilcinin bulunacağını ifade etti.

Abbasoğlu, “Sırlama ibadeti dergahımızda gerçekleştirilecek. Lokmalarımız dergahımızda paylaşılacak.” diyerek, dünyada ilk Alevi kütüphanesinin bu merkezde yer alacağını açıkladı.

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“DERGAHIMIZ, BİRLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN MERKEZİ OLACAKTIR”

Abbasoğlu, “Dergahımız, birliğin ve kardeşliğin merkezi olacak. Hz. Ali, İslam’ın önemli bir şahsiyetidir; Ali’nin yolunda olan her Alevi, onun gibi olmalıdır. Bu dergah, Avrupa’nın yeni merkezi olacak, Alevi inancının özünü öğrenmek isteyen herkese kapıları ardına kadar açık olacak.” dedi.

Eğitim sınıflarında Aleviliğin tarihinin ve özünün yanı sıra “72 millete aynı nazarla bakarız” felsefesinin öğretileceğini vurgulayan Abbasoğlu, “Bu merkezde siyaset olmayacak, kavga olmayacak. Alkollü kimse olmayacak, Alevi değerleri keyfi kullanılmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Dergahtaki Alevi akademisi ile dedeler ve pirler nezaretinde eğitimler verileceğini belirten Abbasoğlu, Türkiye’den kurumsal bağlantılarla Aleviliği Avrupa’da öz yapısıyla anlatacaklarını ifade etti.

Abbasoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile iş birliği yapacaklarını belirterek, “Alevilerin vatanseverliğini yok etmeye çalışanlara karşı duracağız çünkü Alevilerin ruhunda vatanseverlik var. Kendini Alevi diye tanıtan Türkiye karşıtlarına engel olacağız. Bu dergah her Alevi’nin evidir.” dedi.

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