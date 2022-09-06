﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Gönderilmek istenen Kouassi'nin yeni takımı belli oldu.
Menajeri aracılığıyla birçok kulüp ile görüşmelerini sürdüren 27 yaşındaki sol kanat, bordo-mavililerin dün akşam antrenmanına katılmadı.
Kouassi'nin Sabah'ın haberine göre Fatih Karagümrük ile anlaştığı bildirildi.
Fildişi Sahilli futbolcu sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a gidecek.
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