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Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı

Bordo-Mavililer yıldız oyuncusundan gelen haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:03
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Bordo-Mavililerde ayrılık geldi çattı: Jean Evrard Kouassi İstanbul yolcusu

Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
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Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Gönderilmek istenen Kouassi'nin yeni takımı belli oldu.

Menajeri aracılığıyla birçok kulüp ile görüşmelerini sürdüren 27 yaşındaki sol kanat, bordo-mavililerin dün akşam antrenmanına katılmadı.

Kouassi'nin Sabah'ın haberine göre Fatih Karagümrük ile anlaştığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a gidecek.

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emin maden
6.09.2022 10:15
nasıl bir haber yazım şekli ALLAH AŞKINA, Trabzonspor zaten oyuncuya klup bul diye izin vermiş. gelen haberle neden sarsılsın. Bütün Trabzonsporlular sevin miştir  
 
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