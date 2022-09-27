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Trabzonspor şampiyonluk anıtına kavuştu

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluk anısına Trabzon'un Yomra ilçesinde yaptırılan Şampiyonluk Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:53
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Bordo-Mavililerde büyük heyecan yaratan şampiyonluk anıtı Yomra'da açıldı

Trabzonspor şampiyonluk anıtına kavuştu
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Anıtın açılışında konuşan Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili ekibin geçen sezon büyük bir mücadele verdiğine işaret etti.

Sürmen, "Biz sadece sahayı seyrettik. Oysa arkada büyük bir havuz ve emek vardı. Futbolcularının hazırlanmasıdır, morallerinin düzgün tutulmasıdır, ekonomik kaygıların giderilmesidir, bu komplike olayı, büyük ve örnek bir mücadele ile başardılar. Bunun mükafatı olarak da şehir ve Trabzonsporlular dünyaya örnek olacak kutlamalar yaptı." diye konuştu.

Sürmen,  taraftarlara destek çağrısı da yaptı

Anıtın yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren ve emeği geçenlere teşekkür eden Sürmen, taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:

"Trabzonspor kurulduğundan beri iddialıdır, her sene iddialıdır. Bir iki maçta böyle gardınızı düşürmeyin, sizlerden bunu rica ediyorum. Hemen gardınız düşüyor, yani 50 yıl üst üste şampiyon olsak doymayacaksınız, 'Niye 51 değil?' Önce futbolun güzelliğini öne çıkaralım. Futbolun güzelliği sahada iddialı olmaktır, terini akıtmaktır, sonuçta başarılı olursan onu kutlamaktır, başarısız bir sonuç alırsan da çözüm önerilerini dinlemek ve çözüme gitmektir. Yoksa hemen kaos kandillerini yakmak değildir. Ben bu vesile ile tüm taraftarlarımızın yönetimin ve hocanın futbolcuların arkasında olmasını bekliyorum."

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Ben Tosunpaşa
27.09.2022 16:46
Bir şeye benzediği yok yazık ona yapılan masrafa birde anıt diyorlar  
 
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