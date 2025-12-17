Dün akşam sosyal medya mide bulandıran görüntüleri konuştu. İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçi tezgahında gezinen fare vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, cam vitrin içinde sergilenen böreklerin üzerinde bir farenin rahatça dolaştığı hata yemeye çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra vatandaşlar yoğun tepki gösterdiler.

ZABITADAN GECE YARISI BASKIN

Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra zabıta ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

İŞLETMEDEN SAVUNMA GELDİ

İşletme sahipleri, mekanın ilaçlandığını ve tüm ürünlerin çöpe atıldığını aktardı. İşletme tüm hijyen gerekli hijyen çalışmalarını tamamladığını bildirdi.