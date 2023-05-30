Borini transferi önündeki tüm engeller kalktı

Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Fabio Borini'nin yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündemde.

Borini transferi önündeki tüm engeller kalktı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Borini konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Karagümrük’ün bonservis talebi nedeniyle Beşiktaş'ın renklerine bağlayamadığı Borini transferindeki engel ortadan kalktı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre İstanbul ekibiyle yollarını sezon bitmeden ayıran ve bonservisini eline alan yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlılar’ın yeniden radarına girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Borini’yi takımında görmeyi arzu ediyor. Yıldız isim ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşecek.

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