Boris Eifman İstanbul’da: Bale festivalinde ustalık dersi!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları ve konservatuvar öğrencilerine yönelik etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, İDOB Müdürü Caner Akgün ve İDOB Başkoreografı Ayşem Sunal yer aldı.

Koreograf Boris Eifman, sahnelenen eserlerle insan ruhunun derinliklerine inmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Sanatımızla izleyicilere bu duyguları aktarmayı, ruhun inceliklerini keşfedip onlara sunmayı hedefliyoruz. İstanbul’da her temsilden sonra ayakta alkışlanıyoruz. Türk izleyicilerimiz bizi çok iyi anlıyor. Onların ruhuna dokunabilmişiz. Bu beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Doğru bir iş yaptığımızı hissediyoruz. Bale sanatı öyle bir şey ki yüz kez duymaktansa bir kez görmek yeter.” dedi.

Festivale katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Eifman, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk’e daveti için teşekkürlerini sundu.

Sağtürk ise Boris Eifman gibi büyük bir ismi ağırlamaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Operamıza muazzam bir enerjiyle geldiler ve bu enerjiyi bize aktardılar. Onları sadece izlemedik, yönetim olarak bazı olasılıkları ve yapmamız gerekenleri daha net gördük. Boris Eifman gibi efsane bir ismin imzasının İDOB’da bir dönem yer almasını çok isterim. Tüm arkadaşlarımız da aynı düşüncededir.”