Bornova Belediyesi işçileri grev kararını astı

İzmir Bornova Belediyesine ait BORBEL şirketi ile işyerinde örgütlü Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında devam eden ve 1580 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için işçiler bugün grev kararını astı.

İşçiler adına Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube yönetimi ve temsilcileri, BORBEL adına ise SODEMSEN yetkilileri katıldığı sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Bugün yapılan son oturumda ise mevcut kazanılmış hakların bazılarının idari tarafından kaldırılmasına tepki gösteren şube yönetimi ve işçiler, normalde perşembe günü asacakları grev kararını bugün astı.

Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde toplanan işçiler “Sadaka değil toplu sözleşme” yazılı pankart ve “Bize ekmek yoksa size huzur yok”, “SODEMSEN şaşırma sabrımızı taşırma”, “Ya sözleşme masası ya da grev halayı”, “Direne direne kazanacağız” sloganları eşliğinde Bornova Belediyesi binasına yürüyüş düzenledi.

“YÜZDE 30 DAYATMASI ZORUNLULUK DEĞİL TERCİHTİR”

Belediye önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, “İktidarın sermaye yanlısı ve beşli çeteyi önceleyen ekonomi politikasını halkın açlığa itildiği gerçeğiyle eleştirirken, bugün CHP'li belediyelerin geldiği nokta işçiye, çalışanına bu enflasyon koşullarında yüzde 30 zam dayatması. Bu bir zorunluluk değil tercih meselesi. Biz işçilere gelecekte vaat edilen yaşam bu. Kabul etmiyoruz, dün de kabul etmedik bugün de etmiyoruz, gelecekte de etmeyeceğiz” dedi.

“İŞÇİYE YOKSULLUĞU REVA GÖREN SODEMSEN VE ONU YARATAN SİYASETTİR”

“Bizi enflasyona karşı korumayan, insanca bir yaşamı sağlamayacak ücretleri reddediyoruz. Bu yüzden grev ilanımızı asıyoruz” diyen Genç şunları söyledi; “Grev gerçekleştiğinde Bornova hakkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve onu yaratan siyasettir. Bizim TİS mücadelemiz de grev ilanımız da yoksulluğa karşı ek zam mücadelelerinin bir parçasıdır. Bu nedenle Bornova halkını dayanışmaya ve bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.”

“İŞÇİNİN ONAY VERMEDİĞİ SÖZLEŞME GREV DEMEKTİR”

İşyeri temsilcilikleri ve grev komiteleri ile hazır olduklarını söyleyen Genç, “İşveren Bornova Belediye yönetimine de çağrımız var, taleplerimizi kabul edin. Bunun için kaynak olduğunu biliyoruz ne beklemek ne de tamah etmek istemiyoruz. Grev sürecine resmi olarak bugün girdik. Yasal olarak 60 gün içerisinde grevimiz başlayacak. Buradan herkese bir kez daha ilan edelim. İşçinin onay vermediği bir sözleşme kaçınılmaz olarak grev demektir. Başka türlüsü bizim için kabul edilemez. Buradan işçi arkadaşlarımıza da sesleniyoruz, bu süreçte komite, iş yeri temsilcileri, temsilciler kurulumuzla, toplu iş sözleşme sürecinizi hep birlikte bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da böyle devam edecek. Biz kazanacağız. Gücümüz birliğimiz” diye konuştu. (Evrensel)