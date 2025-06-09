Bornova Belediyesi’nin ilk arama kurtarma ekibi görev için hazır

Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD iş birliğiyle aldığı eğitimleri tamamladı. Ekip, eylül ayında yapılacak tatbikatlar ve sınavlarla akredite olmayı hedefliyor.

Bornova Belediyesi tarafından kısa süre önce kurulan BAK, İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle aldığı eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimlerin ardından Belediye Başkanı Ömer Eşki, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer ile birlikte ekip üyeleriyle merkezde bir araya geldi.

“UMARIM İHTİYAÇ DUYULMAZ AMA HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ”

Eğitimi tamamlayan ekiple konuşan Eşki, “Bu ülkede doğup büyüyüp de depremi bilmeyen kimse yok. Bornova Belediyesi’nin ilk arama-kurtarma ekibi olarak umarım bu kıyafetleri giyip de görev yapmaya ihtiyaç duymayız ama her an, her saniye bir doğal afetle karşı karşıya kalabiliriz. Çok yoruldunuz, emek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise “Bornova Belediyesi’nin böyle bir oluşuma imza atması son derece önemli. Bu tüm belediyelerimizden beklediğimiz bir şey. Çünkü afetin ne zaman olacağı belli olmuyor. Biz 6 Şubat depremlerini yaşamış bir ülkeyiz. Gerektiğinde topyekûn seferber olabilmek için bu tip eğitimler çok önemli. Katkılarından dolayı Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAK, AKREDİTE EKİP OLMA YOLUNDA”

Eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, “BAK olarak Nisan ayında beş günlük enkaz arama-kurtarma eğitimi yaptık. Ardından sekiz günlük harita, GPS, kamp, yardım, ilk yardım ve yangın gibi alanlarda teorik eğitim aldık. Eylül ayında iki tatbikat yapılacak. Bu süreç sonunda akredite sınavlarına girerek her türlü afette resmi görev alabilecek kapasiteye ulaşacağız” diye konuştu.