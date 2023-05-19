Bornova'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bornova’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, fener alayı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Bornova'da 19 Mayıs coşkusu

Kortej yürüyüşüne Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, motosiklet kulübü üyeleri de yer aldı. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan yürüyüşün yapıldığı yol boyunca evlerinin balkonlarından heyecana katıldı.

FONDİP KONSERİ

Yürüyüşün ardından ise Bornova’da gençlerin yoğunlukta olduğu Küçük Park’ta Gençlik Konseri gerçekleşti. Bornovalı gurup Fondip’in sahne aldığı eğlence, alanı dolduran Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 19 Mayıs’ın 104’üncü yıldönümünde olduklarını hatırlatarak, “19 Mayıs Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin başladığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine doğum günü olarak seçtiği gündür. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada Güncel
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada