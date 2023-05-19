Bornova'da 19 Mayıs coşkusu

Kortej yürüyüşüne Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, motosiklet kulübü üyeleri de yer aldı. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan yürüyüşün yapıldığı yol boyunca evlerinin balkonlarından heyecana katıldı.

FONDİP KONSERİ

Yürüyüşün ardından ise Bornova’da gençlerin yoğunlukta olduğu Küçük Park’ta Gençlik Konseri gerçekleşti. Bornovalı gurup Fondip’in sahne aldığı eğlence, alanı dolduran Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 19 Mayıs’ın 104’üncü yıldönümünde olduklarını hatırlatarak, “19 Mayıs Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin başladığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine doğum günü olarak seçtiği gündür. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi.