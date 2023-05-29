Bornova'da 2. Halklar Festivali

Bornova Belediyesi 2. Bornova Halk Dansları Festivali’ne hazırlanıyor. Büyükpark, Çamdibi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapılacak etkinlikler, 1 Haziran Perşembe günü başlayacak. 4 gün sürecek festival boyunca sergiden panele, tanıtım stantlarından dans gösterilerine ve konsere kadar bir çok aktivite Bornovalılar ile buluşacak.

Bornova'da 2. Halklar Festivali

Bornova Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Ege Kültür Derneği, İzmir Turizm Folklor Derneği, İzmir Folklor Derneği, Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği, Bornova Sanat Halk Oyunları Derneği, Bornova Karadeniz Kültür Derneği, Çamdibi Balkan Halk Oyunları VE Ege Per Dans iş birliği ile hazırlanan festival, 1 Haziran Perşembe günü günü saat 12.00’de Büyükpark'ta Kültür Standları açılışıyla başlayacak. Standlar festival boyunca açık kalırken, saat 19.00’da Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Halk Oyunları Gösterileri ve ‘Sandık Kokusu’ ile Balkanlar Fotoğraf Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Saat 20.00’de 'İzmir Balkan Göçmenleri Geleneksel Dans Kültürü' Paneli, saat 21.00’de ise ‘Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Halk Müziği Konseri’ Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Çocuklar için de özel etkinliklerin yer alacağı festivalin 2. günü renkli görüntülere sahne olacak. 2 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de festivale katılan tüm dernekler, halk dansları kostümleri ile bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşünde yer alacak. Büyükpark içinde başlayacak yürüyüşün ardından Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda dans gösterileri yapılacak. Halk oyunları gösterileri, 3 Haziran Cumartesi saat 21.00’de Çamdibi Atatürk Parkı'nda, 4 Haziran Pazar günü ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanında Bornovalılar ile buluşacak.

BAŞKAN İDUĞ’DAN DAVET

Düzenlenen festivale tüm Bornovalıları davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bu bilinçle kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olan halk oyunlarımızı düzenlediğimiz festival ile hatırlatıyoruz”dedi.

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