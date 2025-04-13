Bornova’da 61. Kütüphane Haftası Şenliği kutlandı

Bornova Belediyesi ve Sayra & Çınar Vakfı iş birliğiyle 61. Kütüphane Haftası Şenliği düzenlendi. Çocukların kitaplarla buluştuğu etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kütüphanelerin çocukların hayal gücünü besleyen önemli alanlar olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi ile Sayra & Çınar Vakfı iş birliğinde düzenlenen 61. Kütüphane Haftası Şenliği, Atatürk Kitaplığı’nda çocukların ve ailelerin katılımıyla kutlandı. Çocuklar, oyunlar, tiyatrolar, atölyeler ve müzik dinletilerinin olduğu etkinlikte kitaplarla buluştu.

EĞLENCE, SANAT VE KİTAP BİR ARADA

Şenlik boyunca çocuklar; oyun zamanı, kukla tiyatrosu, dans gösterisi, bubble show, el becerileri, kitap atölyesi ve yüz boyama gibi birçok etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik canlı müzik dinletisiyle renklendi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bornova Belediyesi ayrıca Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nden yararlanan 3-6 yaş arası minikleri Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kitaplığı’nda ağırladı. Kütüphane turuyla başlayan etkinlikte çocuklara kitap sevgisi aşılandı, kitaplar dağıtıldı ve eğitici hikâyeler okundu.

“KÜTÜPHANELER ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL GÜCÜNÜ BÜYÜTÜR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kütüphanelerin yalnızca bilgiye ulaşma alanı değil, aynı zamanda kültürle ilk temas kurulan yerler olduğunu ifade ederek, “Kütüphaneler sadece kitapların değil, aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücünün de evidir. Bu şenlikte kitapla tanışan, dans eden, oynayan çocuklarımızın gözlerindeki ışık bizlere umut veriyor. Bornova’da kültürle, sanatla ve kitapla büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz.”