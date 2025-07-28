Bornova'da başlayan yangın Buca'ya sıçradı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Bornova'da başlayan yangın Buca'ya sıçradı!

Türkiye orman yangınları ile boğuşurken bir felaket de İzmir'de yaşanıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

YANGIN BUCA SINIRINDA

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.

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Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.

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Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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