Bornova’da çiftçiye sözleşme desteği

İzmir Bornova Belediyesi, tarım üreticilerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

Bornova’da çiftçiye sözleşme desteği

“Sözleşmeli Çiftçilik Tarım Projesi” ile Bornova Kınalı Bamya’sının üretimine başlandı. İlk etapta 5 köyde 5 üretici ile hazırlanan çalışmada Yakaköy Mahallesi’nde ilk tohumlar toprakla buluşturuldu. Çalışma kapsamında Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile üreticilerin traktör, tohum, teknik danışmanlık, gübre gibi girdileri de ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Misket Üzümü ve Kınalı Bamya’nın Bornova’nın Coğrafi İşaret Tescili bulunan iki ürünü olduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, “Bu protokol sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir çalışma. Türkiye'ye örnek olması gereken bir model. Türkiye’ye ürettikten sonra satan değil, üretmeden önce planlayan ve pazarlayan bir marketing sisteminin gelmesi gerekiyor. Bu sözleşmenin ana şekli de kurumsallaşma, sürdürülebilirlik. Bunu başarmak için de yerel yönetimlerin üretici ile birlikte çalışması gerekir. Biz destek anlamında her zaman üreticilerimizin yanındayız” dedi.

Bornova Belediyesi ile her zaman iş birliği içinde olduklarını ve her türlü desteği aldıklarını belirten Bornova Ziraat Odası Başkanı Cengiz Derici ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Göksel Eralp de Başkan İduğ’a teşekkür etti."

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