Bornova’da pazar yerleri daha konforlu hale geliyor

Bornova Belediyesi, hem vatandaşların hem de esnafın daha iyi koşullarda alışveriş yapabilmesi için Merkez Kapalı Pazar Yeri ve Çamdibi Kapalı Pazar Yeri’nin ardından Atatürk Mahallesi ve EVKA-3 pazar yerlerini yeniledi.

Bornova Belediyesi, hem vatandaşların hem de esnafın daha iyi koşullarda alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerindeki bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Kapalı Pazar Yeri ve Çamdibi Kapalı Pazar Yeri’nin ardından Atatürk Mahallesi ve EVKA-3 pazar yerleri baştan aşağı yenilendi.

Atatürk Mahallesi Pazar Yeri, özellikle kışın yağışlardan ve soğuktan, yazın ise güneşten korunmak amacıyla duvar örülerek tamamen kapalı hale getirildi. Tüm eksikler giderilerek pazar alanı daha kullanışlı hale getirildi. EVKA-3 Pazar Yeri'nde ise dökülen duvarlar sıvanıp boyandı, eskiyen demir korkuluklar yenilendi, tuvaletler daha hijyenik ve modern bir hale getirildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN RAHATI ÖNCELİĞİMİZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, pazar yerlerinde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak, "Pazar yerleri, sadece alışveriş yapılan alanlar değil; aynı zamanda Bornovalılar için birer sosyal buluşma noktası. Bu alanların modern, temiz ve konforlu olması bizim önceliklerimiz arasında. Esnafımızın daha iyi koşullarda satış yapmasını, vatandaşlarımızın ise rahat bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BORNOVA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Yenilenen pazar yerlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Esnaflar, yeni düzenlemelerle hem kendi çalışma koşullarının iyileştiğini hem de müşterilerin daha rahat alışveriş yapabildiğini belirtti.