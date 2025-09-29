Bornova’da TIR viyadükte asılı kaldı: Sürücü itfaiye ile kurtarıldı!

Kaza, saat 10.00 civarında Ankara Caddesi 4. Sanayi Üst Viyadüğü’nde gerçekleşti.
Bornova’dan Alsancak Limanı istikametine seyreden İrfan Öngen’in yönetimindeki 06 FGT 332 plakalı taş yüklü TIR, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.
TIR’ın kupası viyadükte asılı kalırken, sürücü Öngen yaralandı. Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
TIR sürücüsü İrfan Öngen, itfaiye tarafından kurtarıldı. Öngen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Bornova’dan Konak yönüne yoğun trafik oluştu.
Devrilen TIR’ın kaldırılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.