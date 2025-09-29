Bornova’da TIR viyadükte asılı kaldı: Sürücü itfaiye ile kurtarıldı!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir’in Bornova ilçesinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda devrilen TIR’ın kupası viyadükte asılı kaldı, sürücü İrfan Öngen (48) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 civarında Ankara Caddesi 4. Sanayi Üst Viyadüğü’nde gerçekleşti.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-1.jpg

Bornova’dan Alsancak Limanı istikametine seyreden İrfan Öngen’in yönetimindeki 06 FGT 332 plakalı taş yüklü TIR, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-2.jpg

TIR’ın kupası viyadükte asılı kalırken, sürücü Öngen yaralandı. Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-4.jpg

TIR sürücüsü İrfan Öngen, itfaiye tarafından kurtarıldı. Öngen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-5.jpg

Kaza nedeniyle Bornova’dan Konak yönüne yoğun trafik oluştu.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-6.jpg

Devrilen TIR’ın kaldırılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-7.jpg

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-8.jpg

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-9.jpg

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-10.jpg

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-11.jpg

bornovada-tir-viyadukte-asili-kaldi-surucu-yarali-kurtuldu-yenicag-3.jpg

Son Haberler
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi
Audi'nin yeni Q3 modeli estetik ve teknolojiyle dikkat çekiyor: Türkiye fiyatı dudak uçuklattı
Audi'nin yeni Q3 modeli estetik ve teknolojiyle dikkat çekiyor: Türkiye fiyatı dudak uçuklattı
Eski MİT Başkanı Sönmez Köksal, Bahçeli'nin "kurucu önder" tanımlamasındaki şifreyi çözdü!
Eski MİT Başkanı Sönmez Köksal, Bahçeli'nin "kurucu önder" tanımlamasındaki şifreyi çözdü!
Eylül ayı enflasyonunda artış beklentisi! İşte beklenen sonuç detayları
Eylül ayı enflasyonunda artış beklentisi! İşte beklenen sonuç detayları
Bebek yağının faydaları neler? Uzmanlar bu konuda ne söylüyor
Bebek yağının faydaları neler? Uzmanlar bu konuda ne söylüyor