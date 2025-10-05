Bornova’da üniversite öğrencilerinden can dostlara yardım eli uzandı

Ege Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Pınarbaşı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında can dostlarla vakit geçiren öğrenciler, mama desteğinde bulundu ve beraberlerinde getirdikleri bakım malzemeleriyle merkezdeki kedi ve köpeklerin bakımlarına katkı sağladı.

Bornova Belediyesi'nin ilgili personelinden barınak hakkında bilgi alan öğrenciler, sokak hayvanlarının sağlık ve rehabilitasyon süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu.

“HAYVAN SEVGİSİ, KENT YAŞAMININ AYRILMAZ BİR PARÇASI”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin duyarlılığının örnek olduğunu belirterek, “Hayvan dostlarımızla kurduğumuz bağ, hem vicdani hem toplumsal bir sorumluluk. Üniversiteli gençlerin bu bilinciyle hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bornova’da her canın yaşam hakkını korumak için veterinerlik hizmetlerimizi ve gönüllü dayanışmasını birlikte güçlendiriyoruz” diye konuştu.

EĞİTİM VE DAYANIŞMA EL ELE

Ziyaretin, hem farkındalık yaratmak hem de gençleri sahadaki çalışmalarla buluşturmak açısından önem taşıdığını belirten belediye yetkilileri, bu tür işbirliklerinin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.