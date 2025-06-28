Bornova’da üreticiye bilinen yanlışları anlatıldı

Bornova Belediyesi, üreticilerin doğru tarım bilgilerine ulaşması amacıyla “Meyvecilikte Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı bir eğitim düzenledi. Prof. Dr. Ali Ünal’ın verdiği eğitimde, sulama, gübreleme ve budama gibi konularda sık yapılan hatalar ele alındı. Belediye, benzer eğitimlerine 4 Temmuz’da “Zeytin Yetiştiriciliği” başlığıyla da devam edecek.

Bornova Belediyesi, üreticilerin bilgi birikimini artırmak ve tarımsal üretimde verimliliği desteklemek amacıyla düzenlediği Üreticiyi ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Bahçe Bitkileri Derneği işbirliğiyle, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Ünal tarafından “Meyvecilikte Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı bir eğitim verildi.

MEYVECİLİKTE SIK YAPILAN HATALAR VE DOĞRU UYGULAMALAR ANLATILDI

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime, üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Ünal, meyvecilikte sık karşılaşılan hataları örneklerle anlatarak; bahçe tesisi, sulama, gübreleme, budama ve toprak işleme gibi temel uygulamalarda yapılan yanlışların verim ve kalite üzerindeki etkilerini paylaştı. Eğitim, katılımcıların aktif sorularıyla interaktif bir şekilde tamamlandı.

BAŞKAN EŞKİ: “ÜRETİCİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üreticinin bilgilenmesi, bilimsel yöntemlere ulaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Tarımsal üretim, sadece kırsal kalkınma değil aynı zamanda gıda güvenliği açısından da stratejik bir alan. Bornova Belediyesi olarak üreticimize destek olmaya, onları doğru bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ELE ALINACAK

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen Üreticiyi ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimleri, yerel üreticilere bilimsel ve uygulamalı destek sunmaya devam edecek. Bu kapsamda, 4 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da aynı merkezde Zeytin Yetiştiriciliği başlıklı bir eğitim daha düzenlenecek.