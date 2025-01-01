Bornova’da Zeytin Yağı Tadım Eğitimi verildi

Bornova Belediyesi Tarım Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "'Üretici ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimleri'" kapsamında, Dramalılar Köşkü’nde Zeytinyağı Tadım Eğitimi verildi. İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar farklı kalitedeki zeytinyağlarını tadarak hem teorik hem de pratik bilgi edindi.

Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat, etkinlikte zeytinyağının tadım yöntemlerini, kalitesini belirleyen kriterleri ve sağlıklı bir zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı. Eğitimde katılımcılara, zeytinyağı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, ölçüm kriterleri ve kaliteli zeytinyağının özellikleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,''“Bornovalı üreticilerimizi ve tüketicilerimizi bilgilendirmek, sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Zeytinyağı gibi değerli bir ürünü tanımak, doğru seçmek ve kullanmak sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. Bu tür eğitimlerle hem üreticilerimize destek oluyoruz hem de tüketicilerimizi bilinçlendiriyoruz. Katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi, bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi'" dedi.