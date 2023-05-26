Bornovalı çocuklar eğlenerek öğrendi

Bornova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. ÇYDD ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında çocucuklar, “Kitaba Yolculuk, Eğlenceli Bilim, Eğlenceli İngilizce, Düşünceye Yolculuk, İlimiz, Ülkemiz ve Dünyamız, Değer Eğitimi, Eko Çocuk, Satranç ve El Becerisi” olmak üzere dokuz başlıkta atölye çalışmalarına katıldı. Uzmanlar tarafından verilen 6 hafta sürdü. Çocuklar, eğitimler kapsamında yazarlarla buluşup müze gezilerine de katıldı.

ORTAK ÇALIŞMANIN EDRESİ STK YERLEŞKESİ

Co Working yani “Ortak Çalışma” yöntemi ile Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açtıkları Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesinden 390 kuruluşun yararlandığına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Ortak çalışmanın adresi haline gelen yerleşkemizde çok iyi bir sinerji yarattık. Derneklerimiz kendi faaliyetlerini yürütürken birbirleri ve belediyemiz iş birliği içinde özel projelere imza atıyor. Geleceğimiz olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışma da onlardan biri” diye konuştu.