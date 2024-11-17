Bornovalı çocuklara eğlenceli kukla gösterisi!

Bornova Belediyesi, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğiyle “Şeker Turunç ve Çiçeğin Piknik Maceraları” adlı kukla oyununu, Bornovalı çocuklar için sahneledi.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik üç gün boyunca altı kez sahnelenen oyun, sağlıklı beslenme ve ağaçlandırmanın önemini eğlenceli bir dille anlattı.

ÇOCUKLAR TARAFINDAN BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLENDİ

Fatih Ay’ın yönettiği, Gözde Dizdar ve Volkan Fesçi’nin oynadığı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Sağlıklı yaşamın ve doğa sevgisinin önemini vurgulayan hikaye, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Gösteri sonrası birçok aile, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Çocuklarımızın geleceği için yatırım yapıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için düzenlenen bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini vurguladı. Eşki, “Sağlıklı beslenme ve çevre bilinci gibi konuları çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamak, onların geleceğini şekillendirmek için çok önemli. Bu etkinlikler sayesinde hem onları eğlendiriyor hem de farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü, bizim için en büyük mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.