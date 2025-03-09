Bornovalı kadınlar mücadelede bir araya geldi

Zeynep Oral, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın kadın haklarına darbe olduğunu belirterek, güçlü bir demokrasi için mücadele çağrısı yaptı.

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Gazeteci-yazar Zeynep Oral ve Müzisyen-şair Mehtap Meral'in konuk olduğu söyleşide, kadın mücadelesinin önemi vurgulandı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe, önceki dönem CHP İzmir Milletveki Zeynep Altıok ve Bornova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özgül Ağırbasan katıldı.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, konuşmasında 8 Mart’ın bir kutlama değil, bir mücadele günü olduğunu vurgulayarak, "Kadın hakları için verilen mücadele, sadece bir güne sığdırılamaz. Kadına yönelik şiddet, ekonomik eşitsizlikler, hukuki engeller gibi sorunlarla her gün mücadele etmeliyiz. Yerel yönetimler olarak kadınlara hukuki destek sağlamak, istihdama katılımlarını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için projeler geliştiriyoruz. 12 Mart’ta hayata geçecek yeni projemizle, mağdur kadınlara hukuki destek sağlayacağız" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKIŞ, KADIN HAKLARINA DARBEDİR"

Gazeteci-yazar Zeynep Oral, kadın hakları mücadelesinin siyasi boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir kişinin kararıyla, kadınları şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. Kadınların haklarını koruyabilmek için yapmamız gereken ilk şey, parlamenter sisteme dönmek ve güçlü bir demokrasi inşa etmektir. Eşitlik, laiklik, toplumsal adalet ve ulusal bağımsızlık, kadın haklarının güvencesidir."