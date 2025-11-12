Borsada yapılan manipülasyonlara yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklanırken milyarlarca liralık usulsüz işlem deşifre edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki hafta Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı açıklamada, “Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu eksiklikleri gidereceğiz” demişti.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül de “Biz aslında fonlara her zaman çok kıymet verdik. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Orada mecburen bir düzenleme yapacağız. Artık yapmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomi yönetiminin en önemli gündem maddesi yapılan manipülasyonlara karşı etkin mücadele olurken yeni bir çalışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

HEDEFTE ŞİMDİ DE FON DOLANDIRICILARI VAR

Son dönemde yatırım fonları ve portföy işlemleri üzerinden yapılan manipülasyonlara yönelik şikayetler artarken iktidar konuyla ilgili harekete geçti. Buna göre, borsada hisse senetleri üzerinden yapılan manipülasyonlarda uygulanan tedbirler fonlar üzerinden yapılan usulsüz işlemlerin tespiti durumunda da uygulanacak.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaları köşesine taşıyan iktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör, piyasa manipülasyonu yapanlara 3 yıldan 5 yıla kadar verilen hapis cezalarının artırılmasının gündemde olduğunu söyledi. Güngör, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin Hazine’ye ödemeleri gereken para cezasının 500 bin liralık alt sınırının artırılacağını belirtti.

İktidara yakın yazarın yazısındaki en dikkat çeken bölüm ise Sermaye Piyasası Kanunun 101. Maddesinin uygulama alanının genişlemesi oldu. Buna göre, borsa dolandırıcılarının işlem yapmalarının önüne geçmek için uygulanan tedbir fon dolandırıcılarına da uygulanacak.

Güngör yazısının devamında şunları söyledi:

"Şimdi anlaşılan üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de bu maddede düzenlenen kabahatlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle yaptırıma uğrayabilecek.

Biliyorsunuz, Türkiye'de yatırım fonları son yıllarda oldukça gözde... Hem fon hacmi hem de sayısı büyüyor. Finansal okuryazarlık arttıkça bireyler daha çok bu fonlara yöneldi. TEFAS'ın sağladığı erişim kolaylığı da eklenince fonlara olan ilgi çok arttı.

Yatırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyon... Fon büyüklüğü 8.1 trilyon... Fon sayısı 2.612..."

SPK KANUNU 101. MADDE NE DİYOR?

Fon dolandırıcılarına da uygulanması beklenen Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101. Maddesi piyasa dolandırıcılarına uygulanacak tedbirleri içeriyor. Söz konusu madde şöyle:

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 –

(1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,

b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi, ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,

d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,

I. KISIM 61 e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,

f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(2) Kurul, 22 nci madde uyarınca kendi paylarını satın almak üzere bir programın uygulamaya konulması hâlinde, ilgili halka açık ortaklıkların yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile diğer ilgili kişilerin söz konusu halka açık ortaklığın paylarında işlem yapmasına sınırlama getirebilir.