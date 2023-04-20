Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 azalışla 5.037,42 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 azalışla 5.037,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,80 puan ve yüzde 0,47 değer kaybederek 5.037,42 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,30 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak günü 5.061,22 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Halkbank'a ilişkin dün ABD Yüksek Mahkemesi'nin, kararını duyurmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanarak günü 12,55 lirayla tavan fiyattan tamamladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, istinaf mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

Bugün borsada sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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