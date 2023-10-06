Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 azalarak 8.410,25 puanla başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,73 puan azalışla yüzde 0,92 değer kaybederek 8.410,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 ve holding endeksi yüzde 0,86 azaldı. Tüm sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,62 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kazancıyla günü 8.487,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre iş gücü piyasasının yavaşladığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davrandığını ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yükseltti

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının ardından Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı
Abdullah Kiğılı'dan "73 bin lira maaş yetmiyor" diyen AKP'li vekile sert sözler
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Tarih belli oldu motorine indirim geliyor. Benzin ile arasındaki fark 6 lira 65 kuruştu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 100 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler Gündem
Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 100 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler
Futbolda günün programı Spor
Futbolda günün programı
Uyuşturucu baronunun sağ kolu ‘Kara Mamba’ için mahkemeden karar çıktı Gündem
Uyuşturucu baronunun sağ kolu ‘Kara Mamba’ için mahkemeden karar çıktı
Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı Sağlık
Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı
Guidetti: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz Spor
Guidetti: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
Mehmet Şimşek para için yollara düştü Ekonomi
Mehmet Şimşek para için yollara düştü
Ağzına girmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzına girmek deyiminin anlamı nedir?