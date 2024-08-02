Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünkü açılışa göre 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi değer kaybederken, tüm sektör endeksleri de geriledi. En çok kaybettiren bankacılık ve inşaat olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün yükseliş eğilimde hareket etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini kaydeden Analistlerin odağında ABD'nin istihdam raporundaki verilerin olacak.

Eylül ayı için ABD Merkez Fed'in faiz indirimi için yeşil ışık yakması dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin yarlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Para piyasasındaki gelişmeler fiyatlamalarda da önemli oranda etkili oldu. Böylece Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıkmış oldu.

Buna göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.