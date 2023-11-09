Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 düşüşle 7.801,29 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,60 puan azalışla ve yüzde 0,76 değer kaybederek 7.801,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,95 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 7.860,88 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Dünya ekonomilerinin yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaştığını aktaran analistler, merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesinin piyasalarda belirsizliklerin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.700 seviyelerinin destek, 7.950 ve 8.020 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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