Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 75,90 puan ve yüzde 0,84 değer kaybederek 8.964,97 puandan yeni günegiriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi düşüş kaydederken, Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 1,35 spor oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 3,04'le kimya olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi dün satıcılı bir seyirle, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirten Analistler yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleşeğini ifade etti.

Analistler bugün ayrıca Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edecekler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık bazda 3,18, yıllık bazda 68,50 artış gösterdi. Rakamlar ENAG'ın açıkladığı rakamların çok altında olduğu görüldü.TÜİK verileri AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı enflasyon anketinin de altında geldi. Hatta en düşük rakam veren ekonomistin bile altında açıklandı.