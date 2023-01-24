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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:02
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
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AA'da yer alan habere göre, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.396,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le kimya, petrol, plastik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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