Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 7.685,25 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile kağıt, orman, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile inşaat oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 7.690,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi Güncel
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim Güncel
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar Spor
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum' Magazin
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı? Güncel
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?