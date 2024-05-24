Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son iş gününe yüzde 0,08 düşüşle 10.784,20 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 8,33 puan ve yüzde 0,08 azalarak 10.784,20 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor endeksi oldu. En çok kaybettiren olarak da kayıtlara inşaat sektörü geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,98 yükselişle 10.792,53 puanla günü kapattı.

Analistler gündeminde bugün, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesi vardı. Risk algısının arttığın belirten analistler, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

TCMB'nin faiz kararının ardından açıkladığı duyuruda ise makro finansal istikrarın likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının arttırması, piyasaların gündemi oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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