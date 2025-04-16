Borsa güne düşüşle başladı. Gözler Fed Başkanı Powell’da (16 Nisan 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,32 düşüşle 9.393,79 puandan tamamlamıştı. Açılışta, endeksin önceki kapanışına göre 24,42 puan azaldığı kaydedildi.

Sektörel performansa bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken , sektörler arasında en çok yükselen yüzde 0,57 ile finansal kiralama ve faktoring , en fazla gerileyen ise yüzde 1,60 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler, toparlanma eğilimindeki piyasalarda risk algısını yeniden artırdı . Bu durumla birlikte dikkatler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, yurt içinde bugün konut satış istatistiklerinin , yurt dışında ise Powell’ın açıklamaları, Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri ve ABD’de sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek , 9.400 ve 9.500 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığı ifade edildi.