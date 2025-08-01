Borsa güne nasıl başladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler (1 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Borsa güne nasıl başladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler (1 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puandan başladı. Küresel piyasalar, Trump’ın tarifeleriyle dalgalanırken, bugün ABD tarım dışı istihdam ve PMI verileri izlenecek.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,77 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısını artmasıyla negatif seyrederken, bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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