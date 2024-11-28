Borsa güne yatay başladı 28-11-2024

Kaynak: AA
Borsa güne yatay başladı 28-11-2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan yeni güne giriş yaptı

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,47 ile ulaştırma oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Bitlis'te nefes kesen operasyon: 17 Afgan drone ile yakalandı
Bitlis'te nefes kesen operasyon
Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti
Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti
İkizi için mezarlıkta pasta kesti! Hediyesini mezarına götürdü
İkizi için mezarlıkta pasta kesti! Hediyesini mezarına götürdü
İzmir'de boks şöleni
İzmir'de boks şöleni
Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 7,3 düştü
Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 7,3 düştü