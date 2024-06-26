Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 0,51 puan artarak 10.680,50 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor oldu. Kaybettirenler ise tekstil ve deri oldu.

Borsa İstanbul'da dün BIST endeksi günü yüzde 0,82X'lik azalışla 10.679,98 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması gerektiğini belirtirken, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistlerin gündeminde bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verileri olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.