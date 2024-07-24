Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul BIST endeksi, dünkü kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi değer kaybederker, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran taş, toprak oldu. En fazla kaybettiren ise iletişim sektörü oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı.

ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif etkilediğini belirten analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğu görüşünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.