Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalarak 9.561,73 seviyesine geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değerlenirken, holding endeksi yüzde 0,09 kaybettirdi.

En fazla kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,47 ile spor olarak kaydedildi.

Dün satıcılı bir seyir sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 düşüşle 9.565,76 seviyesinde bitirdi.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı izlenirken açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kaybı dikkat çekti.