Borsa güne yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7.180,08 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükseliş devam ediyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,57 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.180,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,59 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 azalışla 7.168,51 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.296,57 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.000 seviyelerinin destek, 7.200 ve 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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