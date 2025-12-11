Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,64 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile perakende satışların, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.