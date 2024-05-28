Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün başlangıcında yüzde 0,20 artışla 10.678,75 puan seviyesinden açıldı.

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışın 21,79 puan ve yüzde 0,20 üzerinde artış göstererek 10.678,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,26 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,36 ile iletişim sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 1,39 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı sektörü yaşadı.

Dün, BIST 100 endeksi yüzde 0,18'lik bir düşüşle 10.656,96 puan seviyesinde günü kapattı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu yıl içinde faiz indirimine gitme beklentisinin korunmasıyla küresel pay piyasalarında olumlu bir eğilim sürdüğünü ifade ettiler.

Bugün iç piyasada veri akışının sakin olduğunu, dış piyasalarda ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksi için 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanların ise destek olarak görüldüğünü kaydettiler.

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