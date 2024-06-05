Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 10.403,23 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış kaydederken en çok kazandıran sektör bilişim oldu. Orman kağıt basım ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul BIST 100 endesi günü kayıpla kapattı. Yüzde 1,82 düşen BIST 100 endeksi 10,364,56 puana geriledi.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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