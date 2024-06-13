Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 154,49 puan birden artış gösterdi. Böylece emndek yüzde 1,52 artarak 10.320,02 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi yüzde 1,34 hem de holding endeksi yüzde 1,25 artış kaydetti. -Bütün sektör endeksleri artış gösterirken, en çok kazandıran yüzde 3,38 ticaret oldu.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, fiyatlamaların zorlaşacağını öngördü.

ABD'de dün açıklanan rakamlara göre, enflasyon aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Enflasyon Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak niteledi. Powell para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.