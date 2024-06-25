Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 10.780,64 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 12,79 puan artışla yeni güne 10.780,64 puandan giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran sektör ise yüzde 0,39 ile metal eşya makina oldu. Kaybettiren iste yüzde 0,68 ile tekstil ve deri olarak kayıtlara geçti. Borsa istanbul BIST 100 endeksi günü dün 0,03 azalışla 10.767,85 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda çip üreticisi Nvidia'nın üç işlem gününde yüzde 7 değer kaybetmesi dikkat çekti. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi sonuçları değerlendirilecek. Yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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