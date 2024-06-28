Borsa güne yükselişle başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738,78 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 0,54 artarak 10.738,78 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran sektör endeksi gıda içecek oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 0,46'lık düşüşle sigorta olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü alıcılı bir seyirle yüzde 1,85'lik artışla 10.680,91 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirten Analistler, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Endeks ve pay vadeli kontratlarda bugün vade sonu olduğunu hatırlatarak analistler pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın artabileceği öngörüsünde bulundu.

Analistler bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edecekler. Borsa İstanbul'da teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç oduğunu belirten analistler 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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