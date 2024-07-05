Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa kıyasla 36,89 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.909,45 seviyeden haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış gösterdi. Endekslerden yüzde 3,18 yükselişle gıda içecek sektörü oldu. Gayrimenkul ve kimya en çok kaybettiren sektör oldu. en çok yükseliş

Borsa İstanbul BIST endeksi, günü yüzde 1,78 değerle 10.872,56 seviyesinden geride bıraktı.

Küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade eden Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

İstihdam raporundaki veriler iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceğine yönelik tahminlerde bulunuluyor. Tarım dışı istihdamım 190 bin kişi artabileceği tahmin ediliyor.

Tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak işaretlerin fiyatlamalar üzerindeki önemine dikkat çeken analistler, verilere göre piyasada oynaklığın artabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olacak.