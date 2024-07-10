Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta, endeks önceki kapanışa kıyasla 20,99 puan ve yüzde 0,19 oranında yükselerek 10.817,56 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 0,87 ile taş ve toprak sektörü elde ederken, en çok değer kaybını ise yüzde 0,73 ile iletişim sektörü yaşadı.

Dünkü işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62'lik bir düşüşle 10.796,57 puandan kapattı.

Piyasa analistleri, global pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri için "daha fazla olumlu veri" beklediğini belirtmesinin ardından dün karışık bir seyir olduğunu ifade ettiler. Powell'ın dünkü açıklamalarının, bugün de yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Powell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerin kendilerine daha fazla güven vermediğini söyleyerek, "Ancak son enflasyon rakamları, bir miktar ilerleme gösterdi ve ilerleyen dönemde alınacak olumlu veriler, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığına dair güvenimizi artıracaktır" dedi.

Bugün, yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek olarak görülüyor.