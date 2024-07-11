Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 89,57 puan ve yüzde 0,83 yükselerek 10.832,87 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı bankacılık elde ederken, tek gerileyen yüzde 0,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 düşüşle 10.743,30 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından, yıl sonuna doğru faiz indirimine gidilebileceği beklentilerinin güçlendiğini ve teknoloji sektörünün öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ediyor. Bugün tüm dikkatlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtiyorlar.

ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden "henüz emin olmadığını" söyledi.

Ayrıca, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı JP Morgan yatırımcı toplantısından gelecek haberlerin de piyasalar üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Yurt içinde bugün perakende satışlar ve haftalık para-banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri dahil olmak üzere yoğun bir veri gündemi izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydediyorlar.